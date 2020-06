Coronavirus: nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore e due nuovi guariti

Less than a minute

Nessun nuovo contagio accertato al Covid-19 in Umbria (su 259 tamponi eseguiti) dove nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi guariti mentre sono 26 gli attualmente positivi. E’ quanto emerge dai dati pubblicati nel sito internet della Regione dove è possibile seguire l’andamento dei dati relativi all’emergenza coronavirus.

Sono dieci i pazienti ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva. In particolare 4 si trovano a Pantalla, 4 a Terni e 2 a Perugia, uno dei quali (unico in Umbria in questo momento) è ricoverato in terapia intensiva.

Il numero dei deceduti è fermo a 77. Intanto 16 persone nelle ultime 24 ore sono uscite dall’isolamento e portano a 26.340 il numero complessivo delle persone fuori dalla quarantena mentre sono 203 le persone ancora in isolamento.