Coronavirus: nessun nuovo contagio. In 24 ore eseguiti 1028 tamponi

TERNI – Sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (direttrice Terni-Orte) è chiuso al traffico in entrambe le direzioni il viadotto “Montoro” (km 24,250) tra gli svincoli di Narni/SS3 e Montoro, in provincia di Terni. Il provvedimento è stato disposto da Anas per garantire la sicurezza della circolazione in seguito agli approfondimenti tecnici che hanno evidenziato […]