TERNU – C’è un nuovo decesso all’ospedale di Terni per covid. Si tratta di un uomo di 80 anni residente a San Gemini morto presso l’azienda ospedaliera nel pomeriggio di oggi. Il decesso non è compreso nell’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento del coronavirus in Umbria.

Con questo salgono a 101 i decessi nella regione dall’inizio dell’emergenza sanitaria.