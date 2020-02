Coronavirus, misure di prevenzione anche in chiesa: niente scambio della mano

Confindustria Umbria non condivide le recenti decisioni della Giunta regionale dell’Umbria di rimodulare il Piano finanziario del POR FESR 2014–2020. Se la finalità voleva essere quella di destinare risorse aggiuntive alle imprese per far fronte all’emergenza economica legata al diffondersi del Coronavirus, si è scelta la strada sbagliata utilizzando strumenti inadeguati. La manovra recentemente approvata […]