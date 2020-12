Coronavirus: meno tamponi e meno positivi, 7 decessi di cui 3 a Terni

Meno tamponi analizzati rispetto agli altri giorni e calo dei nuovi positivi in Umbria. Secondo i dati della Regione, aggiornati a questa mattina, nelle ultime 24 ore sono 41 nuovi casi, su un 351 tamponi analizzati, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 27.282.

64 sono i nuovi guariti nello stesso arco temporale mentre gli attuali positivi sono 3853, 30 in meno di ieri.

Purtroppo si contano ancora 7 decessi di cui 3 a Terni, uno a Perugia, Collazzone, Ferentillo e Spoleto, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 574.

Sul fronte ospedaliero, 299 sono i ricoverati, 4 in più di ieri, di cui 41 in terapia intensiva, 3 in meno di ieri.