Covid, l’Umbria in zona arancione: da mercoledì limitazioni negli spostamenti. Bar e ristoranti chiusi

L’Umbria in zona arancione. In serata il ministro della salute Speranza, firmerà l’ordinanza che prevede il passaggio in zona arancione insieme all’Umbria anche di Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana.

Ad anticipare il provvedimento, dopo l’esito della riunione di oggi pomeriggio con le regioni, è stato il presidente dell’Abruzzo, Marco Marsilio.

La presidente dell’Umbria, Tesei, ai microfoni di Sky Tg24 ha commentato così: “Ne prendiamo atto e ci adegueremo. Questa decisione scaturisce da alcuni dati che sono stati oggetto di monitoraggio. Già quando ci avevano posizionato in area gialla avevo affermato che non si trattava di giudizi di pagella. Tutto questo comporterà ulteriori restrizioni che influiranno nell’economia e noi ci siamo fatti portavoce in tal senso. Il governo dovrà garantire adeguati sostegni per fronteggiare questa crisi”.

Il passaggio scatterà da mercoledì e comporterà, oltre alle misure già in atto, maggiori restrizioni negli spostamenti e nelle aperture degli esercizi pubblici.

Per quanto riguarda gli spostamenti, infatti c’è il divieto di entrare e uscire dalla regione salvo che per spostamenti motivati da “comprovate esigenze”: motivi di lavoro, salute e urgenza. Rimangono consentiti gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”. Consentito anche il rientro al proprio domicilio o residenza. Per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni, è vietato ogni spostamento – con mezzi di trasporto pubblici o privati – in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Anche in questo caso, lo spostamento è consentito per le solite “comprovate esigenze”. Per quanto riguarda lo sport, si può fare attività motoria e sportiva all’interno del proprio comune e all’aperto.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie restano chiusi. Rimangono aperte mense e catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze).