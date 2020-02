Coronavirus, l’assessore Coletto: “In Umbria situazione sotto controllo”

“La situazione in Umbria è sotto controllo. Siamo pronti a qualsiasi evenienza”: lo ha affermato l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, parlando della situazione legata al coronavirus a margine della seduta dell’Assemblea legislativa. Concetto ribadito durante un’informativa in Aula.

“Abbiamo un’ordinanza pronta per le misure di prevenzione ma è stata stoppata dal Governo per uniformare gli interventi tra tutte le regioni” ha annunciato Coletto.

Per l’assessore l’auspicio è che “ci sia chiarezza a livello nazionale per chi fa cosa, visto che di giorno in giorno ci sono aggiornamenti e speriamo presto in una omogeneizzazione”.

L’assessore ha ricordato, inoltre, che finora ci sono stati una decina di tamponi e tutti negativi”. “Abbiamo messo in atto tutte le difese che potevamo mettere in atto – ha commentato – ma siamo pronti a qualsiasi evento e soprattutto per limitare la diffusione, semmai ci fosse, di coronavirus”.