Coronavirus: in Umbria di nuovo a 0 contagi e un nuovo guarito

Less than a minute

6 Less than a minute

Si torna a zero contagi da coronavirus in Umbria dopo che nella giornata di domenica si era registrato un nuovo caso a Terni. Con 234 tamponi eseguiti i contagiati complessivi rimangono 1.432

Secondo l’aggiornamento fornito dalla Regione sul suo sito c’è invece un nuovo guarito, 1.320 in tutto, che fa scendere a 36 i soggetti attualmente positivi. Stabile a 76 ormai da diversi giorni il numero delle vittime.

Immutato rispetto a ieri anche il numero delle persone ricoverate, 12, due delle quali in terapia intensiva