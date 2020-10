Coronavirus, in Umbria crescono i ricoveri: ora sono 170 di cui 20 in terapia intensiva

Sono 194 i nuovi casi di positività al covid in Umbria a fronte di 4371 tamponi analizzati nell’ultimo giorno.

Secondo i dati della Regione sull’andamento dell’epidemia aggiornati a questa mattina, il numero complessivo dei contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è di 5.103. Considerando che nell’ultimo giorno ci sono anche 88 nuovi guariti, gli attuali positivi sono 2.680.

Crescono intanto i ricoverati in ospedale. Attualmente sono 170, 24 in più di ieri, 20 dei quali in terapia intensiva (5 in più di ieri).

I decessi sono fermi a 93.