Coronavirus in Umbria: altri 5 pazienti in terapia intensiva. I nuovi casi sono 501, 11 i decessi

Sono 501 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 4700 tamponi analizzati. Secondo l’ultimo aggiornamento della Regione, di oggi alle 12,42, sono 460 i guariti per un totale di 8.446 mentre gli attuali positivi sono 11.279.

Continua a crescere il numero dei decessi: 11 nelle ultime 24 ore, distribuiti 2 nei territori di Perugia, Terni, Spoleto e poi a Bastia Umbra, Foligno, Montegabbione, Narni e Todi, per un totale di 286 dall’inizio dell’emergenza.

In particolare all’ospedale di Terni sono morti due uomini positivi al Covid di 78 e 82 anni, entrambi residenti in città.

Continua ad aumentare anche il numero dei ricoveri: 444 in tutto (sei in più di ieri), di cui 75 in terapia intensiva (cinque in più).