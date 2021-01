Coronavirus: in Umbria 225 nuovi casi, 164 guariti, 5 decessi e 6 ricoveri in più

Sono 225 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 4089 tamponi analizzati. I guariti sono 164 che portano a 27.280 il numero complessivo dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 4636, 56 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si registrano anche 5 decessi di cui 2 a Perugia e gli altri a Deruta, Fabro e Todi che portano a 706 il numero complessivo.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono 339, 6 in più di ieri, di cui 47, 2 in meno di ieri, in terapia intensiva.