Coronavirus: in Regione positivi l’assessore Melasecche, il direttore generale e due collaboratori

L’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, il direttore generale Stefano Nodessi Proietti e due collaboratori sono risultati positivi al coronavirus.

I quattro sono tutti in isolamento domiciliare e hanno accusato solo qualche leggero sintomo.

Nelle ultime ore sono stati eseguiti oltre 80 tamponi tra i dipendenti della Regione. Sottoposta al test anche la presidente Tesei, il cui tampone ha dato esito negativo

Intanto la Regione Umbria ha annunciato che sono state messe in campo le “adeguate azioni necessarie a contenere la diffusione del virus”. “Si è proceduto all’indagine epidemiologica – si legge in una sua nota – con il tracciamento dei contatti e ove necessario ad eseguire i tamponi. Quanto ai luoghi di lavori interessati, si sono attivate le procedure previste per sanificare i vari ambienti. Nella sede di Palazzo Donini la presenza dei positivi nei giorni passati è stata marginale ma, in via precauzionale, oltre alla sanificazione si è provveduto ad annullare tutti gli appuntamenti pubblici in calendario sino a fine settimana”.



L’assessore e il direttore rimangono operativi in smart working e rassicurano che i servizi di loro competenza rimangono pienamente operativi.