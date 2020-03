Coronavirus, il prefetto di Terni riunisce il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

TERNI – Si è svolta, nella mattinata odierna, presieduta dal Prefetto Emilio Dario Sensi, una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, convocata anche all’esito della Riunione Tecnica di Coordinamento Regionale delle Forze di Polizia, presieduta nel pomeriggio di ieri dal Prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, in videoconferenza con il Prefetto Sensi e con i vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco di questa provincia.

Nel corso dell’odierno incontro, al quale hanno preso parte il Presidente della Provincia di Terni, il Sindaco del Comune capoluogo, il Presidente dell’ANCI Umbria, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Orvieto Narni e Amelia, accompagnati dai Comandanti delle rispettive Polizie Locali, il Questore di Terni, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, sono stati analizzati gli esiti dei primi servizi di controllo e vigilanza delle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto presidenziale dello scorso 9 marzo.

Dalla disamina dei dati forniti dalle Forze di Polizia non sono emerse particolari situazioni di criticità e sebbene sia stata riscontrata una positiva risposta della cittadinanza alle prescrizioni comportamentali emanate dalla Presidenza del Consiglio, i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di mantenere alta l’attenzione nel prosieguo delle attività di vigilanza, anche nell’ottica di rassicurare, mediante una presenza capillare delle Forze di Polizia sul territorio, la popolazione in un momento così delicato come quello attuale.

In sede di riunione, sono state poi analizzate le fattispecie concernenti le limitazioni della mobilità e concertate le modalità per la verifica delle situazioni che consentono gli spostamenti, anche alla luce delle FAQ all’uopo predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e reperibili all’indirizzo web http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278.

Il Prefetto, nel sottolineare che l’impianto delle prescrizioni governative è finalizzato a sollecitare il senso di responsabilità dei cittadini, ha ringraziato i presenti per il prezioso, indispensabile contributo finora accordato per affrontare l’emergenza epidemiologica in atto.