Sono 141 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 3.749 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore in Umbria. E’ quanto emerge dall’aggiornamento del sito della Regione alle ore 10.35 di oggi.

Aumentano anche i ricoverati, da 79 a 83, 12 (uno in più rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Registrati anche un nuovo decesso (91 totali). Si tratta di una persona nel territorio di Perugia. Otto sono i guariti per un totale di 2.030. Gli attualmente positivi passano così da 1.496 a 1.628.