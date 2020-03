Coronavirus, i positivi in Umbria salgono a 577, i guariti sono 5

Sono 577 (55 più di ieri) i casi di coronavirus in Umbria secondo i dati della Regione aggiornati alle 8 di lunedì 23 marzo. I guariti sono cinque, quattro nella provincia di Perugia e uno in quella di Terni. I deceduti sono 16 di cui i cui 10 residenti nella provincia di Perugia e 6 residenti nella provincia di Terni.

Tra i decessi registrati nel fine settimana scorso c’era anche quello di una donna di 88 anni residente a Città di Castello, che era stata ricoverata il 15 marzo nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Terni.

Dei 577 pazienti positivi, 19 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 424 e 132 in quella di Terni. Sono ricoverati in 148, 115 sono residenti nella provincia di Perugia e 25 in quella di Terni, otto di fuori regione.

Quarantadue sono le persone in terapia intensiva, 21 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, sei a città di Castello, uno a Pantalla. Le persone in osservazione sono 2.274: 1.570 sono nella provincia di Perugia e 704 in quella di Terni.

Sempre alla stessa data risultano 1.884 soggetti usciti dall’isolamento, 1.414 nella provincia di Perugia e 470 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 23 marzo, sono stati eseguiti 3561 tamponi.