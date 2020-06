Coronavirus: gli attuali positivi sono 23, scendono a 7 i ricoverati in ospedale

Aumentano i guariti da coronavirus in Umbria e continua a scendere il numero degli attuali positivi. Oggi sono 23, due in meno di ieri. E’ quanto emerge dai dati della Regione che nelle ultime 24 ore non ha rilevato nuovi casi di positività. I contagi dall’inizio della pandemia sono 1.437, con i 1.075 tamponi eseguiti (85.586 in tutto). Rimane invariato anche il numero della vittime, 77.

Aumentano come detto i guariti, 1.377 (due più di ieri), e scendono da nove a sette i ricoverati in ospedale, due dei quali in terapia intensiva.