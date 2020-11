Coronavirus: gli attuali positivi in Umbria superano la soglia dei 10.000

L’Umbria tocca la soglia di 10mila attuali positivi. Per l’esattezza sono 10001 le persone che in questo momento nella regione risultano positive dal Covid.

Nelle ultime 24 ore, a fronte di 1040 tamponi analizzati, sono emersi 314 nuovi casi mentre sono 109 i guariti. E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria aggiornato alle 13.11 di oggi.

Sale, purtroppo anche il bilancio dei decessi: 9 sono quelli avvenuti nelle ultime 24 ore, uno dei quali è un 74enne residente a Narni morto all’ospedale di Terni. I decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono complessivamente 197. Nove i ricoveri di cui due in terapia intensiva. I ricoverati in Umbria sono 424 di cui 64 in terapia intensiva.