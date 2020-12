Coronavirus, gli attuali positivi continuano a scendere ma ci sono altri 9 decessi

Continua a scendere il numero degli attuali positivi che oggi si assesta a 5656 a fronte di 89 nuovi casi di Covid-19 su 456 tamponi esaminati nell’ultimo giorno.

I guariti sono invece 170. E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo si registrano ancora 9 decessi di cui 2 ad Amelia e 2 a Terni, e gli altri ad Assisi, Bastia Umbra, fuori regione, Gubbio, Paciano, per un totale che sale a 486 dall’inizio dell’emergenza sanitari.

Sul fronte dei ricoveri sono 380 i pazienti in ospedale, 4 in più di ieri, di cui 56 in terapia intensiva, uno in meno di ieri.