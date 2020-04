Coronavirus: Giove diventa zona rossa, la Regione ha firmato l’ordinanza

GIOVE – 29 contagi in 14 giorni. Giove diventa zona rossa. Questa mattina la presidente della Regione, Tesei, ha annunciato il provvedimento che è ha adottato ufficialmente nel pomeriggio con la firma dell’ordinanza. Una ordinanza restrittiva per 14 giorni. ”La ‘zona rossa’ – ha spiegato la presidente questa mattina – è la circoscrizione di un territorio specifico caratterizzato da dati che richiedono la necessità di un intervento più mirato ed attenzionato. Anche a Giove faremo screening, verifiche, tamponi per arginare tale situazione. Tuttavia le norme di contenimento, destiate proseguire, rimangono tutte valide ed efficaci fino a nuova disposizione. Nessuno è autorizzato ad uscire dal proprio comune in ogni caso”.

Nel frattempo rientra l’allarme a Pozzo, la frazione di Gualdo Cattaneo. ”Qui – ha spiegato l’assessore alla sanità Luca Coletto- avevamo registrato numerose positività legate anche allo svolgimento di una festa di laurea. Ora la situazione è più stabile, chi aveva necessità è stato isolato e quindi curato. La situazione attuale ci consente di liberare la frazione di Pozzo”.