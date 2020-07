Less than a minute

Coronavirus: due nuovi casi positivi accertati in Umbria nelle ultime 24 ore

Due nuovi positivi al Covid 19 sono stati registrati in Umbria nelle ultime 24 ore. Secondo i dati aggiornati dalla Regione salgono da 13 a 15 gli attualmente positivi su un totale di 1.452 casi accertati dall’inizio dell’emergenza. Passano anche da quattro a cinque i ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva). Stabili nell’ultimo giorno i guariti, 1.357, e i morti, 80.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.129 tamponi su 108.430 complessivi.