Coronavirus: due nuovi casi in Umbria nelle ultime 24 ore. Salgono a 34 gli attuali positivi

Ci sono due nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore che portano a 1.477 i casi totali. Si tratta di due persone: una di fuori regione e l’altra segnalato su Perugia.

E’ quanto emerge dai dati del sito della Regione. Salgono quindi da 32 a 34 gli attualmente positivi.

Nell’ultimo giorno non sono stati segnalati né nuovi guariti, 1.363, né altre vittime, 80. Stabili a sette i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente sono stati eseguiti 123.724 tamponi, più 1.059.