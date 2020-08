Coronavirus: dieci nuovi casi in Umbria nelle ultime 24 ore

Dieci nuovi casi di Covid 19 si registrano in Umbria nelle ultime 24 ore. E’ il dato che emerge dal sito della Regione. I casi attuali salgono così a 99 mentre si registra anche una guarigione a Perugia che porta a 1380 il numero totale.

Dei dieci casi registrati 4 sono a Bastia Umbra, 2 a Perugia, 2 ad Assisi, 1 a Foligno e 1 a Magione.

Per quanto riguarda Magione, il sindaco Giacomo Chiodini fa sapere che: “il caso è emerso con un tampone effettuato in uscita dall’aeroporto di Perugia, qualche giorno fa, dopo un volo di rientro dall’estero. Il contagio è già in isolamento e registra pochissimi contatti esterni: in quarantena anche il nucleo familiare, in attesa dei tamponi. Da questi primi elementi, sembrerebbe un caso di facile gestione in termini di contenimento del contagio. Non solo perché prontamente individuato, ma anche per i limitatissimi contatti esterni”.