Coronavirus: continua la discesa degli attuali positivi e dei ricoveri ma dieci decessi in più

Continua la discesa degli attuali positivi al covid in Umbria: oggi sono 7.083, 597 meno di ieri. I nuovi positivi sono invece 278 su un totale di 4015 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono 865 per un totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 16.722

E’ quanto emerge dall’aggiornamento quotidiano della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo nello stesso arco temporale si registrano anche 10 decessi, di cui 4 a Perugia, 2 a Terni, 2 ad Assisi, 1 a Città di Castello e 1 a Spoleto, per un totale complessivo di 425 morti.

Sul fronte dei ricoveri, oggi sono 405 i pazienti in ospedale – 21 in meno di ieri – di cui 62 (due meno di ieri) in terapia intensiva.