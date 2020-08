Coronavirus: ci sono altri 10 casi in Umbria tra cui 8 novizi ad Assisi

Less than a minute

Ci sono 10 nuovi casi di positività al Covid in Umbria nell’ultimo giorno, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 1.498. E’ quanto emerge dai dati ufficiali della Regione aggiornati all’8 agosto.



Fra i 10 nuovi positivi ci sono otto frati francescani di Assisi, tutti novizi, presenti nella struttura del adiacente alla Basilica di San Francesco, e un uomo di Orvieto, rientrato nei giorni scorsi dall’Albania dove si era recato per motivi di lavoro.

C’è anche un nuovo guarito (1.371 in totale). Salgono così 47 gli attualmente positivi. Stabili i dati dei ricoverati, otto, nessuno in terapia intensiva, e delle vittime, 80. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 834 tamponi, 127.488 in tutto.

A proposito degli 8 novizi il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato dice che: “la comunità del sacro convento di Assisi procede nel suo cammino ordinario di accoglienza dei pellegrini e dei turisti. I giovani sono in isolamento e sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie, in totale sono 25 i novizi in isolamento. I ragazzi risultati positivi, provenienti da diverse parti del mondo, sono entrati a far parte del noviziato solo 5 giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini. Le attività e la vita comunitaria continuerà con normalità in osservanza dei dispositivi previsti dalla legge e dal ministero della salute”.