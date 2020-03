Coronavirus, chiusi tutti gli spazi culturali, aperto il parco della Cascata

TERNI – L’amministrazione comunale a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, per ragioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus, invita gli umbri che si trovano nelle zone rosse individuate nel DPCM 8 marzo 2020 a non rientrare nei propri Comuni di residenza se non per cause di forza maggiore.Qualora rientrino dovranno comunque segnalare il […]