Coronavirus: calano i casi, i ricoveri e gli attuali positivi, 6 i decessi

Numeri ancora in calo sul fronte della diffusione del covid in Umbria. Nelle ultime 24 ore si contano 169 casi, dieci in meno di ieri, a fronte di 3161 tamponi analizzati.

I guariti sono invece complessivamente 21.723, 400 in più di ieri. Gli attuali positivi scendono a 4323, 237 meno di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione. Nello stesso arco temporale si registrano anche 6 decessi a Bevagna, Giano dell’Umbria, Gubbio, Marsciano, Perugia e Terni, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 541.

Sul fronte dei ricoveri, oggi sono 317 i ricoverati, 17 in meno di ieri, di cui 47, uno in più di ieri, in terapia intensiva.