Coronavirus: aumentano i contagi (+13), i morti sono venti

Salgono a 802 le persone in Umbria positive al Covid-19 (92 più di ieri) secondo i dati aggiornati alle 8 di giovedì 26 marzo dalla Regione. Sicuramente rispetto a ieri c’è stato un incremento nel numero dei nuovi contagi (+ 13% nelle ultime 24 ore rispetto al + 9,5 % di ieri) , stessa cosa per i ricoveri in ospedale che oggi è a + 13,8 % rispetto al 12,8 % di ieri.

Sono otto, cinque in provincia di Perugia e tre in quella di Terni, i pazienti guariti (negativi a due test consecutivi eseguiti a distanza di 24 ore uno dall’altro).

Risultano invece 12 clinicamente guariti, cioè dopo avere presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico pur risultando ancora positivo al test e pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata.

I deceduti sono 20, 13 residenti nella provincia di Perugia e sette in quella di Terni. Seicento dei pazienti positivi sono residenti nella provincia di Perugia e 178 in quella di Terni.