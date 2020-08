Coronavirus: altri 6 casi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore

Less than a minute

Altri sei casi di coronavirus sono stati accertati in Umbria nell’ultimo giorno, portando a 1.488 il totale (+22 in una settimana). E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione.

I nuovi casi risultano tutti collegati a quelli già emersi nei giorni scorsi tra Passignano sul Trasimeno, Terni e Stroncone.

Per quanto riguarda Terni e Stroncone, si tratta del marito di 55 anni e due figli di 14 e 22 anni della donna rientrata in città dopo un breve soggiorno nel suo paese di origine e risultata positiva e di due amici, entrambi di 27 anni e residenti a Terni, rientrati dall’estero insieme al 21enne di Stroncone. Si trovano tutti in isolamento domiciliare e non presentano sintomi.

Rispetto a ieri si segnalano anche altri due guariti, 1.370. Salgono così da 34 a 38 gli attualmente positivi (+15 su base settimanale).

Stabili i dati dei ricoverati, otto, nessuno in terapia intensiva, e delle vittime, 80.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 885 tamponi, 126.654 totali