Coronavirus: altri 22 nuovi casi in Umbria in un giorno. Questa settimana l’Rt più alto d’Italia

Ancora in salita i nuovi casi di coronavirus in Umbria. I dati della Regione aggiornati alle 11:06 di questa mattina, parlano di 22 nuovi positivi che portano a 129 gli attuali positivi, ma si registrano anche dieci guariti in più (1.393 in tutto).

Le nuove positività sono state registrate 8 nel comune di Terni, 4 in quello di Perugia e altrettante in quello di Narni, due ad Assisi e Panicale e uno ciascuno a Città di Castello e Nocera Umbra. Le guarigioni invece sono relative 6 al comune di Assisi, 2 in quello di Passignano sul Trasimeno e altrettante a Perugia.

Nessuno dei nuovi contagiati è ricoverato. Restano quindi 11 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Stabili a 80 i morti. Eseguiti 1.356 nuovi tamponi nelle ultime 24 ore, 139.407 in tutto.

Gli attuali positivi sono così distribuiti: i: Terni 32, Perugia 27, Assisi 18, Bastia Umbra 7, fuori regione 6, Passignano sul Trasimeno 5, Narni 5, Foligno 5, Umbertide 4, Panicale 3, Città di Castello 2, Trevi 2, Stroncone 2, Nocera Umbra 1, Todi 1, Spoleto 1, San Venanzo 1, Orvieto 1, Marsciano 1, Magione 1, Gubbio 1, Deruta 1, Castiglione del Lago 1 e Amelia 1.

Con i dati di oggi l’indice di contagiosità Rt in Umbria, pari al 1,34, secondo il monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute relativi al periodo compreso fra il 10 e il 16 agosto, risulta il più alto d’Italia.