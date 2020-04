Coronavirus: 9 positivi in più in Umbria, i guariti salgono a 963

Scendono a 351 gli attuali positivi al Covid in Umbria e salgono anche i nuovi contagi 9 in pi di ieri. Un dato che va letto e interpretato, probabilmente, con il fatto che ieri rispetto al giorno precedente sono stati circa 800 tamponi in più del giorno precedente. Alle 8 di martedì 28 aprile quindi complessivamente 1.379 persone (+9 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 351 (-19).

I guariti sono 963(+28); risultano 76 clinicamente guariti (-7); i deceduti sono 65 (invariato)

Dei 1.379 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 97 (-9); di questi 17 (+1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 981 (+4); sempre alla stessa data, risultano 14.594 (+494) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 28 aprile, sono stati effettuati 33.881 tamponi (+1075).