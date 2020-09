Coronavirus: 9 nuovi casi a fronte di 505 tamponi. Gli attuali positivi sono 273

Ci sono 9 nuovi casi di coronavirus accertati un Umbria rispetto a ieri, quando i nuovi contagiati erano stati 31. Secondo quanto riporta il sito della Regione aggiornato alle 10:57 di questa mattina, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 1.793 totali. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti nella nostra regione 505 tamponi che portano a 154.171 il totale.

Dei nuovi casi uno è nel territorio comunale d’Assisi, uno in quello di Passignano sul Trasimeno e uno a San Gemini, 4 a Gubbio e due a Terni.

Tre, invece, i guariti, tutti nella zona di Assisi.

Nell’ultimo giorno è stato registrato anche un ricoverato in più. Si tratta di un paziente dell’ospedale di Perugia dove passano da uno a due i ricoverati covid in terapia intensiva. Complessivamente i ricoveri nella regione sono 12.



Stabili a 80 le vittime del coronavirus, salgono da 1.437 a 1.440 i guariti con gli attualmente positivi che raggiungono quota 273.

Intanto il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, fa sapere che: ““A Città di Castello abbiamo attualmente due positivi, due persone giovani, essendo guarita da alcuni giorni la signora rumena che era risultata contagiata, ma la notizia importante è che sono negativi i test effettuati sulla eventuale catena epidemiologica che si poteva sviluppare nel trestinese dietro all’ultimo caso registrato”.

“Il fatto molto importante che i diversi test effettuati dall’Usl Umbria 1 nella zona sud sui contatti avuti dalla persona risultata positiva recentemente non hanno dato riscontro dell’esistenza di nuovi casi – sottolinea il sindaco – E’ ovvio che sono notizie da prendere con la dovuta cautela, perché è noto che il virus abbia un periodo di incubazione prima di manifestarsi, per cui non abbiamo certezze assolute, non possiamo dare per scontato che non ci saranno nuovi casi, ma al momento la situazione è questa ed è abbastanza tranquillizzante”.