Coronavirus: 768 nuovi positivi, 103 guariti, 9 decessi e 21 ricoveri

Sono 768 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore su 3489 tamponi eseguiti; 103 i guariti che portano il totale a 3597 mentre gli attuali positivi salgono a 7215.

Sono i dati che emergono dall’ultimo aggiornamento di questa mattina, da parte della Regione, sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Il virus dunque continua la crescita dopo che ieri e l’altro ieri i numeri, avevano registrano una piccola frenata.

Nell’ultimo giorno si registrano anche 9 morti che portano a 135 il numero totale. Si tratta di una persona di Arrone, una di Corciano, una di Foligno, uno di Gubbio, uno di Scheggia e Pascelupo e due a Perugia e Terni.

In particolare l’azienda sanitaria Usl Umbria 1 fa sapere che “il 31 ottobre sono deceduti all’ospedale di Città di Castello tre uomini positivi al Covid-19. Si tratta di un centenario di Perugia, un 72enne sempre di Perugia e un 90enne di Gubbio”.

A Terni, invece, la sera del 31 ottobre, presso il pronto soccorso del ‘Santa Maria’, è invece venuto a mancare un 55 risultato positivo al tampone.

Per quanto riguarda i ricoveri, si registrano 21 nuovi pazienti in ospedale di cui 3 in terapia intensiva che ora conta complessivamente 46 malati.