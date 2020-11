Coronavirus: 768 nuovi casi su 4768 tamponi, 11 decessi, 13 ricoveri e 204 guariti

Sono 768 i nuovi casi di positività al Covid in Umbria su 4768 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I dati sono quelli della Regione, aggiornati alle 13.38 di oggi.

Nello stesso arco temporale si registrano anche 204 guariti mentre gli attuali positivi sono 8394.

Purtroppo continuano a salire anche i decessi: 11 in un giorno di cui 6 a Perugia, 2 a Terni e uno ciascuno nei territori di Castel Giorgio, Castiglione del Lago e Valfabbrica.

In salita anche i ricoveri: 13 in più di ieri di cui uno in terapia intensiva. Qui il numero complessivo dei pazienti è di 50.