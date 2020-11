Coronavirus: 767 nuovi casi, 262 guariti, 9 morti e 10 nuovi ricoveri

Sono 767 i nuovi casi di positività al covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 4855 tamponi analizzati. Sono 262 i guariti per un totale di 4527 mentre gli attuali positivi sono 8890.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento dei dati della Regione di oggi alle 13.07. Nello stesso arco temporale si registrano, purtroppo 9 decessi nei territori di Acquasparta, Bastia Umbra, Deruta, fuori regione, Orvieto, Terni, Umbertide e due a Perugia. In particolare all’ospedale di Terni sono deceduti due uomini: uno di 81 anni residente a Terni ed uno di 80 anni residente a Orvieto. Dall’inizio dell’emergenza sono 174 i decessi in Umbria.

Si registrano anche 10 ricoveri in più, per un totale di 379 di cui 53, 3 in più di ieri, in terapia intensiva.