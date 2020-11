Coronavirus: 657 nuovi casi, 11 decessi e 327 guariti. Gli attuali positivi sono 11100

Sono 657 i nuovi casi di positività al Covid in Umbria su 4329 tamponi esaminati nell’ultimo giorno. Sono invece 327 i guariti nello stesso arco temporale. Gli attuali positivi sono 11100. E’ il quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria.

Purtroppo si registrano anche altri 11 decessi: 3 a Spoleto e Perugia, 2 a Terni e poi nei territorio Città di Castello, Gualdo Cattaneo e Marsciano. In particolare all’ospedale di Terni sono morti una donna di 94 anni residente a Spoleto, una donna di 96 anni e un uomo di 83 anni, entrambi residenti a Terni. All’ospedale di Città di Castello sono deceduti invece un uomo di 88 anni residente a Citerna, un uomo di 84 anni di Città di Castello e una donna di 94 anni residente a Spoleto.

Il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia sale a 253.

Sul fronte dei ricoveri si contano 8 ricoveri in più per un totale di 437, di cui 71 in terapia intensiva, 3 in più di ieri.