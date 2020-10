Coronavirus: 65 nuovi contagi, 813 gli attuali positivi, 8 i pazienti in terapia intensiva 8

Sessantacinque nuovi casi, 5 guariti, 2 nuovi ricoveri, tre pazienti in più in terapia intensiva. E’ il quadro che emerge dai dati della Regione sull’andamento del coronavirus in Umbria aggiornati a questa mattina.

Nello specifico i contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Umbria salgono a 2822 complessivi mentre gli attuali positivi arrivano 813. Fermi i decessi a 86. I ricoverati passano dai 50 di ieri a 52 ma crescono i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 8 contro i 5 di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.278.