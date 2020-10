Coronavirus: 525 nuovi casi, 132 guariti e 2 morti mentre crescono i ricoveri in terapia intensiva

Non si ferma la diffusione del covid in Umbria. Oggi si registra un altro importante balzo in avanti di positivi. Nelle ultime 24 ore, infratti, si registrano 525 nuovi casi su 3913 tamponi che portano a 6.832 il numero totale.

I guariti sono 132 mentre ci sono purtroppo due muovi decessi per un totale di 102. Si tratta dell’80enne di San Gemini (clicca qui per leggere la notizia) e dell’ex vicesindaco di Corciano.

Cresce anche il numero dei ricoverati passati da 204 a 228 in un giorno, 25 dei quali in terapia intensiva (quattro in più di ieri)

In base a questi numeri, gli attuali positivi in Umbria sono 4.026.