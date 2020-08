Coronavirus: 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 3 guariti. Un paziente ricoverato in rianimazione

Less than a minute

Quattro nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore che portano a 1.563 i totali ma cresce anche il numero dei guariti: ce ne sono tre per complessivi 1.383 dall’inizio dell’emergenza. E’ quanto emerge dai dati della Regione. Gli attuali positivi sono quindi 100. I nuovi casi sono segnalati sono così distribuiti: 2 a Perugia, 1 a Panicale e 1 a Bastia Umbra.

I guariti sono uno di Gubbio e due di Spoleto.

Segnalato anche un nuovo ricoverato all’ospedale di Perugia dove torna a esserci anche un posto occupato in rianimazione. Sono complessivamente 11 i pazienti con il Covid ricoverati in ospedale di cui due in intensiva.

Stabili a 80 i morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.394 tamponi, per un totale di 136.524.