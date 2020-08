Less than a minute

Coronavirus: 355 tamponi in un giorno e un nuovo positivo a Marsciano

C’è un nuovo positivo al Covid 19 in Umbria dopo i 3 di ieri. E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati ad oggi. Si tratta di una persona che si trova nel comune di Marsciano.

Gli attualmente positivi salgono così a 90 mentre i ricoverati negli ospedali rimangono 11 di cui 3 sono a Perugia e 8 a Terni, uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento scendono sono 859 e quelli in contumacia sono 79.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 355 tamponi: 133.375 in totale dall’inizio della pandemia. Il numero dei casi totali dall’inizio dell’emergenza in Umbria sono 1549 . Fermi a 80 i decessi.

Andando ad analizzare la distribuzione dei positivi sul territorio, stando ai numeri della regione: 20 sono ad Assisi, 1 ad Amelia, 2 a Bastia, 1 a Castiglione, 1 a Città di Castello, 3 a Foligno, 6 Fuori regione, 1 a Deruta, 2 a Gubbio, 1 a Marsciano, 1 a Orvieto, 7 a Passignano, 11 a Perugia, 1 a San Venanzo, 3 a Spoleto, 2 a Stroncone, 21 a Terni, 2 a Trevi e 4 Umbertide.