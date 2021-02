Coronavirus: 351 nuovi casi, 159 guariti e 8 decessi. In crescita attuali positivi e ricoveri

Sono 351 i nuovi casi di positività al covid in Umbria su 8949 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. La maggior parte di questi si concentrano ancora nella provincia di Perugia dove sono 307 contro i 44 di quella di Terni.

I guariti sono 159 mentre gli attuali positivi continuano a crescere e arrivano a 6582, 184 in più di ieri.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria. Nello stesso arco temporale si contano, purtroppo, ancora 8 decessi di cui 2 a Perugia e gli altri a Terni, Deruta, Foligno, Gualdo Tadino, Panicale e Torgiano. Il numero complessivo sale così a 831.

Sul fronte ospedaliero, oggi i ricoverati sono 458, 15 in più di ieri, di cui 70, 4 in più di ieri, in terapia intensiva

