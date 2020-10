Sono 314 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore su 3345 tamponi mentre sono 134 i guariti. Secondo l’aggiornamento dei dati della Regione relativi all’andamento dell’epidemia in Umbria, gli attuali positivi sono 4476.

Nelle ultime 24 ore di registrano anche due decessi, uno nel territorio di Foligno e uno a Perugia, per un totale di 110. Cresce anche il numero dei ricoverati: sono 285 (15 in più di ieri) di cui 37 in terapia intensiva (6 in più di ieri)