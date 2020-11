Sono 310 i nuovi positivi al covid in Umbria su 3232 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Il dato è aggiornato alle 11:44 di oggi.

I nuovi positivi scendono a 8443 mentre i guariti sono 515.

Nello stesso arco temporale preso in esame si registrano anche altri 5 decessi di cui 3 a Perugia, uno a Bastia Umbra e uno a Trevi per un totale di 394 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Sul fronte ospedaliero, i ricoveri sono 421, cinque in più di ieri, 65 dei quali (uno in più) in terapia intensiva.