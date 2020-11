Coronavirus: 283 nuovi positivi su 755 tamponi, 130 guariti, ancora 10 ricoveri e 9 decessi

Sono 283 nuovi positivi a fronte di appena 755 tamponi esaminati nella giornata di ieri, i guariti sono 130 mentre gli attuali positivi sono 11.244.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento della Regione sull’andamento dell’epidemia in Umbria delle 11,52 di oggi.

Nella giornata di ieri, purtroppo, si registrano altri 9 decessi relativi ai territori di Amelia, Bastia Umbra, Cannara, Citerna, Gubbio, Magione, Montefalco, Spoleto e Terni per un totale, dall’inizio della pandemia, di 262 morti. In particolare all’ospedale di Città di Castello è deceduta una donna di 84 anni di Bastia Umbra, in quello della Media Valle del Tevere un uomo di 83 anni di Todi, in quello di Terni una donna di 83 anni e un uomo di 89 anni positivi al Covid, entrambi residenti a Terni.

Continua a crescere anche i ricoveri passati da 437 a 447 di cui 72, uno in più di ieri in terapia intensiva. Proprio per alleggerire la pressione sugli ospedali la Regione ha pronto un piano di salvaguardia che verrà illustrato questo pomeriggio dalla presidente Tesei.