Coronavirus: 263 nuovi positivi e 69 guariti. Coletto: “Crescita importante in Umbria”

Record assoluto di nuovi positivi in un giorno. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dall’assessore regionale Coletto nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’andamento dell’epidemia in Umbria, si sono registrati 263 nuovi casi che portano a 4.012 il totale dall’inizio dell’emergenza con 3.690 tamponi processati in un giorno.

I guariti sono, invece, 69 e portano così gli attuali positivi a quota 1822. I pazienti ricoverati in ospedale sono 86 (tre in più di ieri) di cui 12 in terapia intensiva.

L’assessore alla sanità ha sottolineato come si stia registrando una “crescita importante, con età media dei positivi intorno ai 40 anni”.

“L’epidemia – ha aggiunto Coletto – è stata sotto controllo fino al 19 settembre poi si è registrata un’evoluzione che va allineata con la riapertura delle scuole”.