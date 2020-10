Sono 263 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 986 tamponi. A fronte dei 72 nuovi guariti, gli attuali positivi risultano 4588.

E’ quanto emerge dai dati della Regione sull’andamento del contagio in Umbria, aggiornati alle 12:17 di oggi.

Salgono i ricoveri: oggi se ne registrano 26 nuovi per un totale di 270 di cui 31 in terapia intensiva, 2 in più di ieri.

Registrati altri tre morti. Ora il numero complessivo è 108.