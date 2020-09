Coronavirus: 24 nuovi casi in Umbria, di cui 10 a Perugia e 5 a Terni

Sono 24 i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nell’ultimo giorno, su 1.904 tamponi analizzati nelle ultimi 24 ore. Un numero in flessione rispetto al dato di ieri quando i nuovi positivi erano stati 33.

Secondo l’ultimo aggiornamento del sito della Regione delle 12:31 di oggi, si registrano anche 7 guariti che portano a 1.516 il numero totale.

Fermo a 81 il numero dei decessi, così come quello dei ricoveri a 19 anche se in questo caso aumenta di una unità il numero delle persone in terapia intesiva (da 2 a 3)

Gli attuali positivi sono 395.

I 24 nuovi casi sono così distribuiti: 10 a Perugia, 5 a Terni, 4 a Sellano e uno ciascuno a Collazzone, Corciano, Foligno, Fratta Todina, fuori regione.