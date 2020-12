Coronavirus: 234 nuovi casi su 2.888 tamponi, 309 guariti e 9 decessi nelle ultime 24 ore

Prosegue in Umbria la discesa degli attualmente positivi: 6.065 oggi a fronte dei 6.149 di ieri, 84 in meno. I nuovi positivi sono 234 su 2888 tamponi analizzati mentre i guariti sono 309 guariti per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 18.619.

E’ quanto emerge dall’aggiornamento odierno della Regione sull’andamento della pandemia in Umbria.

Purtroppo, però, si registrano ancora 9 morti nelle ultime 24 ore, di cui 3 a Bastia Umbra, 2 a Città di Castello, 2 a Foligno, uno a Bettona, Cannara, e Perugia.

Sul fronte ospedaliero i ricoveri sono complessivamente 393 (uno in più di ieri) e si segnala una persona in meno in terapia intensiva (da 61 a 60).