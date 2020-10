Coronavirus: 205 nuovi casi su 3525 tamponi. I ricoverati salgono a 115

Sono 205 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.525 tamponi effettuati. I guariti sono 35 per cui gli attuali positivi sono 2.135. E’ quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a questa mattina alle 11:37.

Si registra anche un balzo in avanti nel numero dei ricoverati: 25 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 115. Di questi, 16 si trovano in terapia intensiva (uno in più di ieri).

I decessi con quello di ieri all’ospedale di Terni salgono a 92.