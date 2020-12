Sono 179 i nuovi casi di positività al Covid in Umbria su 4334, 350 sono i guariti mentre gli attuali positivi sono 4560, 175 in meno di ieri.

E’ il quadro che emerge dall’aggiornamento odierno della Regione. Sono 4 i decessi di cui 2 a Terni, uno a Perugia e uno a Trevi, per un totale di 535.

Sul fronte ospedaliero, scendono i ricoveri che oggi sono 334, 13 in meno di ieri. Di questi 46 sono in terapia intensiva, 5 in più di ieri.