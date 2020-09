Diciassette nuovi casi e 32 ricoveri (3 in più di ieri) nelle ultime 24 ore in Umbria. E’ quanto emerge dai dati della Regione sulla diffusione del covid in Umbria aggiornati a questa mattina.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 7 a Perugia, 4 fuori regione, 3 a Spoleto, e uno a Bastia Umbra, Sellano e Terni. Otto sono invece i guariti. Gli attuali positivi sono quindi 473.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.868 tamponi, 181.097 dall’inizio della pandemia.